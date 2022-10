Stand: 23.10.2022 18:54 Uhr Einwohner von Groß Strömkendorf demonstrieren: Sind nicht "Dorf der Schande"

Vier Tage nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einer Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine in Groß Strömkendorf sind am Sonntag rund 100 Menschen durch den kleinen Ort bei Wismar gezogen. Mit der Aktion wollten sie sich mit den Geflüchteten solidarisieren. Außerdem wollten die Menschen auch gegen die ihrer Meinung nach falsche Darstellung in einigen Medien wehren. Groß Strömkendorf sei nicht das Dorf der Schande. Mit einem Banner zogen sie zum ehemaligen Hotel. Dieses war vor vier Tagen vollständig abgebrannt. Die Ursache wird noch ermittelt, Ergebnisse Anfang der Woche erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.10.2022 | 19:00 Uhr