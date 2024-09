Einheitsfest in Schwerin 2024: Das sind die Highlights Stand: 24.09.2024 16:58 Uhr Wenn in Schwerin vom 2. bis zum 4. Oktober der Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm, das sich über die ganze Landeshauptstadt erstreckt.

Konzerte, Lesungen, Führungen, Kultur, Kreativität und jede Menge Erlebnis- und Informationsstationen für Groß und Klein. Das Einheitsfest wird ein bisschen einem Besuch im Erlebnispark gleichen. Entweder man lässt sich treiben und entscheidet spontan, wo es einen beim Besuch hinführt. Oder man plant sein ganz persönliches Einheitsfest im Voraus. Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin gibt es Live-Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Diskussionsrunden an allen drei Tagen. Zwischendurch muss ein bisschen Spiel, Spaß und Austausch ja auch noch möglich sein.

Diese zehn Event-Bereiche gibt es beim Einheitsfest in Schwerin

Um sich die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, können SIe sich entweder einzelne Programmpunkte herauspicken oder aber die verschiedenen Eventbereiche besuchen, in denen an drei Tagen Einheitsfest wiederum verschiedene Highlights und Programmpunkte stattfinden:

Große Stars und viel Musik auf großen Bühnen

Die Band Juli, Roland Kaiser, Keimzeit, Sebastian Hämer, ÖXL, Les Bummes Boys, Billy Rock und viele mehr werden an drei Tagen die Bühnen am Markt und die Hauptbühne in Schwerin stürmen. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist wie alle anderen Veranstaltungen beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit frei.

Weitere Informationen Einheitsfeier: NDR präsentiert Juli, Spiele und die Sesamstraße Feiern Sie mit uns in Schwerin den Tag der Deutschen Einheit 2024 mit Juli, einer großen Erlebnisfläche und Kinderprogramm. mehr

Gemeinschaftliches Singen, Klassik und Jazz in Schwerin

Musikalische Highlights wird es also viele geben an den drei Tagen Einheitsfest. Doch wie wäre es einmal mit einem gemeinschaftlichen Singen? Auf dem Marktplatz in Schwerin findet am 3. Oktober von 18.30 bis 20 Uhr “Deutschland singt und klingt” statt. Dort sind alle eingeladen mit Unterstützung der Schweriner Singakademie, dem Jugendsinfonieorchester und der Musik- und Kunstschule Ataraxia Lieder wie “Kinder an die Macht” von Herbert Grönemeyer oder “Alt wie ein Baum” von den Puhdys” zu singen. Zehn Songs stehen auf dem Programm, die garantiert jeden zum Mitsingen anregen werden.

Am Abend zuvor, am 2. Oktober, wird die Markt-Bühne in Schwerin ab 19 Uhr vom Jazz erobert. Die Schweriner Jazzkombüse bekommt dann prominente Unterstützung von der NDR Bigband: Ausnahmesaxofonist Fiete Felsch wird mit der Jazzkombüse unter der musikalischen Leitung von Joachim Böskens Klassiker wie "Fly me to the moon" oder "Feeling good" in einmaligen Versionen interpretieren. Wer statt Saxophon lieber dem Klavier lauschen möchte, hat dazu am am 4. Oktober ab 10 Uhr die Möglichkeit und zwar bei “Musica Mare – vom Klang der Wellen mit Ulrike Mai & Lutz Gerlach”. Die beiden Pianisten bringen das Meer nach Schwerin und spielen Werke aus Klassik und Jazz, die vom Meer inspiriert. Also Augen zu und dem Rauschen der Wellen auf schwarz-weißen Tasten lauschen.

Außerdem steht am 3. Oktober ab 18 Uhr noch das große Bundespreisträgerkonzert von “Jugend musiziert” auf dem Programm. Einlass ist ab 17 Uhr im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais.

Tägliche Führungen und Lesungen auf den Spuren der Einheitsgeschichte

Begeben Sie sich mit der Führung “Auf den Spuren der friedlichen Revolution in Schwerin” an die historischen Stätten dieser ganz besonderen Zeit zwischen 1989 und 1990 in Schwerin - dem Dom, der Paulskirche und dem Alten Garten. Diese öffentlichen Führungen finden vom 2. bis zum 5. Oktober täglich um 10.00 Uhr, 13.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr kostenfrei ab dem Rathaus am Markt statt.

Weitere Informationen Wie Mecklenburg-Vorpommern wieder neu gegründet wurde Der 3. Oktober 1990 markiert nicht nur die Deutsche Einheit, sondern auch die erneute Gründung von Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais werden zudem viele Lesungen stattfinden: Für die Kleinen gibt es am 2. Oktober “Das Mauerschweinchen” von Katja Ludwig um 9 und 11 Uhr und für die Großen “Mein ungebügeltes Leben” von Conny Schramm um 14 Uhr - eine berührende und autobiografische Lebens- und Liebesgeschichte aus dem DDR-Alltag. Anhand der Fluchtgeschichte ihres Vaters rekonstruiert hingegen Nicole Weis in “Elbe 511” die jüngere deutsche Geschichte - vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Fall der Mauer und hinein in die Gegenwart. Diese Lesung findet am 4. Oktober um 10 oder um 11.30 Uhr statt. Im Mittelpunkt ihres Romans steht der 20-jährige Wolfgang, der noch vor dem Mauerbau mit seinem Freund nach Westdeutschland flieht, um dort zu arbeiten. Doch nach acht Monaten packt ihn das Heimweh und er kehrt zurück. Von seinem Freund verraten, wird er wegen angeblicher Spionage zu vier Jahren in Bautzen verurteilt. Nach seiner Entlassung darf er allerdings nicht mehr in seinem Heimatdorf leben, beschließt erneut zu fliehen und schwimmt bei Flusskilometer 511 über die Elbe.

Kunst und Kultur in Ausstellungen und Workshops

Im Schleswig-Holstein-Haus sind Projekte verschiedener Kunst- und Kulturvereine zu sehen - zum Beispiel die Ergebnisse eines Karikaturwettbewerbs. Am 4. Oktober gibt es im Schleswig-Holstein-Haus in der Puschkinstraße eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Next Generation Ostdeutsch".

Aber auch soziale Vereine präsentieren sich auf dem Vorplatz und stellen ihre Arbeit vor. Etwas ganz Besonderes ist hier am 2. Oktober ab 18 Uhr die Lost Poetry Stage. Das ist ein Poetry-Kollektiv der Lausitzer “Spoken Word Akademie”, das bewusst mit seinem ostdeutschen Dorfi-Image kokettiert und das gesprochene Wort als Waffe im Kampf für eine bessere Welt einsetzt. Parallel dazu gibt es jeden Tag ab 12 Uhr einen Poetry-Stand mit Audio-Stühlen, Mitmach-Aktionen und einer eigenen Bücherbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin