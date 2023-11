Ein Toter nach Wohnungsbrand in Franzburg Stand: 09.11.2023 07:00 Uhr Bei einem Wohnungsbrand in Franzburg im Kreis Vorpommern-Rügen ist ein Mann ums Leben gekommen. Mehrere Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot am Brandort.

Am Mittwochnachmittag ging bei der Leitstelle Vorpommern-Rügen der Notruf über den Wohnungsbrand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein. Um den Brand zu löschen, rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen, Franzburg, Richtenberg, Vorland, Abtshagen, Gremersdorf, Wolfshagen und Süderholz mit rund 100 Rettungskräfte aus.

Tote Person entdeckt - Identität noch unklar

Der Brand war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr in der Küche ausgebrochen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden zunächst mehrere Bewohner des Wohnhauses in Sicherheit gebracht. In der betroffenen Wohnung wurde im Anschluss an die Löscharbeiten eine leblose Person entdeckt. Laut Feuerwehr handelt es sich um einen Mann. Die genaue Identität ist aber noch unklar. Ebenso unklar ist, warum das Feuer ausbracht. Das sollen jetzt ein Rechtsmediziner und ein Brandursachenermittler klären. Die Kriminalpolizei hat ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.

