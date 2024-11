Dutzende Klagen gegen Zensus in MV: Gemeinden befürchten Einbußen Stand: 05.11.2024 12:23 Uhr Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben haben bislang 54 Gemeinden Klage gegen den sogenannten Zensus beim Verwaltungsgericht Greifswald eingereicht. Sie beklagen das Statistische Landesamt.

Der Zensus in Mecklenburg-Vorpommern wird das Verwaltungsgericht in Greifswald wohl noch länger beschäftigen: Dort haben bislang 54 Gemeinden aus dem Osten des Landes Klagen gegen die Erhebung eingereicht. Die Kläger befürchten finanzielle Einbußen durch vermeintliche Fehler in der Statistik.

Geringere Schlüsselzuweisungen für Gemeinden

Der Zensus hatte vielen Gemeinden bescheinigt, eine geringere Einwohnerzahl zu haben, als von den Einwohnermeldeämtern gezählt. Dadurch bekommen die Städte und Gemeinden weniger Schlüsselzuweisungen vom Land - also Geld, das künftig im Haushalt fehlt. In Greifswald sind das nach Angaben der Stadt rund 2,5 Millionen Euro. Unter den klagenden Gemeinden sind auch Ahrenshoop, Prerow und Stralsund.

CDU will Zensus im Landtag diskutieren

"Ich bin sehr dafür, dass man diesen Hilferuf der Kommunen ernst nimmt und die Methodik des Zensus hinterfragt", sagte der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters zu NDR 1 Radio MV. Seine Fraktion werde das Thema "im Landtag platzieren". Es sei wichtig, sich die Methodik der Erhebung genauer anzusehen und gegebenenfalls nachzusteuern. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Julian Barlen, unterstrich die Bedeutung einer realistischen demografischen Statistik für eine realistische finanzielle Planung: "So, dass am Ende auch die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fair und gerecht sind, das muss das Ziel sein." Auch der Landesvorsitzende der Linken, Hennis Herbst, begrüßt die Überprüfung der Zensus-Ergebnisse. Er sei durch seinen Platz in der Greifswalder Bürgerschaft aktuell an den Planungen zum Doppelhaushalt der Stadt beteiligt und habe festgestellt, welche erheblichen Auswirkungen die Zensus-Ergebnisse auf den Finanzhaushalt der Kommune hätten.

