Dummerstorf: Einjährige Wölfin auf der A20 überfahren

Ein Transporter hat am Sonnabend auf der A20 bei Dummerstorf (Landkreis Rostock) einen Wolf überfahren. Der Fahrer habe den Wildunfall nicht vermeiden können, teilte die Polizei am Montag mit. Die Wölfin, eine einjährige Fähe, verendete auf der Fahrbahn. Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrage 1.000 Euro, so die Polizei.

06.05.2024

