Stand: 06.11.2022 06:34 Uhr Drieberg bei Gadebusch: Leerstehendes Einfamilienhaus abgebrannt

Zu einem Feuer ist es am Samstagabend in Drieberg bei Gadebusch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 17.20 Uhr in der Schweriner Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand dieses bereits voll in Flammen. Insgesamt 91 Kameraden waren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Das Haus steht laut Polizei derzeit leer. Die Beamten schätzen die Schaden auf rund 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

