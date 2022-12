Drese: Zu früh, um Ende der Corona-Pandemie zu verkünden Stand: 27.12.2022 15:34 Uhr Die Corona-Pandemie ist laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht überstanden. Die momentan geltenden Basisschutz-Maßnahmen blieben daher zunächst erhalten, so die Ministerin auf NDR Anfrage.

Sie wisse, die Ungeduld sei groß. Die Corona-Situation werde für Mecklenburg-Vorpommern aber jede Woche in einem Expertengremium neu bewertet - basierend auf verschiedenen Daten und Parametern. Auf dieser Grundlage komme sie zu dem Schluss, dass eine Verkündung des Endes der Corona-Pandemie verfrüht sei. Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte zuvor in einem Interview gesagt, in Deutschland entspanne sich die Infektionslage. Seiner Einschätzung nach ist die Pandemie vorbei.

Drese: Hygienemaßnahmen und Masken weiter wichtig

Gesundheitsministerin Drese ruft derweil die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weiter dazu auf, die gängigen Hygienemaßnahmen aufrecht zu erhalten und wenn nötig eine Maske zu tragen. Besonders im Umgang mit Risikogruppen sei das nach wie vor wichtig.

