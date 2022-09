Stand: 07.09.2022 07:30 Uhr Drei eGovernment-Auszeichnungen gehen nach MV

Gleich drei Preise beim eGovernment-Wettbewerb sind in diesem Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Bei dem Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geht es um besonders gelungene Beispiele für die Modernisierung und Digitalisierung von Verwaltung. So gewann Mecklenburg-Vorpommerns Digitalisierungsministerium einen ersten Platz für den digitalen Bauantrag. Mit seinem Angebot, Baugenehmigungen ganz bequem online einzuholen, sei das Land deutschlandweit Vorreiter. Gleich zwei Preise gingen außerdem an den das digitale Archiv des Landkreises Rostock - ein Ansatz, bei dem sich fast die gesamte Verwaltung nach und nach von Papierdokumenten verabschiedet und sein Archiv für den Bürger digitalisiert. Die Jury zeichnete das Projekt mit einem dritten Platz aus, in der Publikumsbewertung bekam der Kreis sogar die Goldmedaille. | 07.09.2022 07:29

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.09.2022 | 07:30 Uhr