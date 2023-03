Stand: 24.03.2023 06:58 Uhr Dranske auf Rügen: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Dranske (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Insel Rügen ist eine 67-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 67-jährige Autofahrerin konnte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wagen befreien. Die Frau kam in eine Klinik. Es entstand außerdem ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zu der Unfallursache und dem Unfallhergang dauern an.

