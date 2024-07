Dramatische Rettung: Feuerwehr befreit Fahrer aus sinkendem Auto Stand: 02.07.2024 13:07 Uhr Gegen 5.30 Uhr klingelte in der Rettungsleitstelle das Telefon: Ein Auto schwimme in Pasewalk in der Uecker. Es war schon bis zum Dach vollgelaufen, als die Retter die Scheiben einschlugen und den betrunkenen Fahrer bargen.

Am frühen Dienstagmorgen rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk und des Polizeireviers Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: In der Nähe des Lokschuppens war ein Auto in die Uecker gefahren. Das Fahrzeug war schon bis zur Unterkante des Dachs mit Wasser vollgelaufen, doch die Retter entdeckten im Inneren noch eine Person. Feuerwehrleute konnten die Fenster- sowie die Frontscheibe einschlagen, die Türen entriegeln und einen Mann vom Beifahrersitz bergen.

Reifenspuren in Schlangenlinien

Der 62-jährige Deutsche war ansprechbar und wurde sofort medizinisch behandelt. Eine Blutprobenentnahme ergab einen Wert von 1,62 Promille. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus Richtung Innenstadt kommend einen Feldweg befahren. Dann landete er in der Uecker. Das Auto trieb zunächst unter einer Fußgängerbrücke durch und wurde auf Höhe des Klärwerks gefunden. Die Polizei konnte Reifenspuren sichern, welche in Schlangenlinien verliefen. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde sichergestellt - der Mann musste mit einer Unterkühlung zunächst im Krankenhaus von Pasewalk bleiben. Sein Wagen wurde unterdessen aus dem Fluss gezogen. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

