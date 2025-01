Diese Großbaustellen stehen in Rostock 2025 an Stand: 28.01.2025 07:09 Uhr In den nächsten Wochen und Monaten werden einige neue Baustellen in Rostock eröffnet, die erheblichen Einfluss auf den Verkehr haben werden. An mehreren Stellen kann es deswegen zu Staus kommen. Ein Grund dafür ist der Ausbau des Fernwärmenetzes an mehreren Stellen in Rostock.

Eine der ersten neuen Baustellen wird im Februar im Verbindungsweg aufgemacht. Diese Straße dient vielen Autofahrern als kurze Verbindung zwischen der Rövershäger Chaussee und der Tessiner Straße. Die Rostocker Stadtwerke werden hier neue Fernwärmeleitungen verlegen. Aufgrund der Baumstellung am Straßenrand müssen die Leitungen in der Mitte der Straße verlegt werden. Deswegen wird hier eine Vollsperrung eingerichtet. Nachdem die Leitungen verlegt sind, wird die Stadt Rostock die Fahrbahndecke erneuern. Die Vollsperrung soll bis Juni 2025 andauern.

Neue Asphaltdecke in der Neubrandenburger Straße

Fast zeitgleich wird nur wenige Hundert Meter weiter ebenfalls im Stadtteil Brinckmansdorf eine weitere Baustelle eröffnet. Südlich des Bahnübergangs wird ein etwa 220 Meter langer Teil der Neubrandenburger Straße halbseitig gesperrt. Grund hierfür ist die Sanierung der Fahrbahndecke. Bisher fahren Autofahrer hier über Kopfsteinpflaster. Mit einer neuen Asphaltdecke soll die Lärmbelästigung verringert werden. Die Bauarbeiten in der Neubrandenburger Straße werden voraussichtlich bis November 2025 andauern. Um den Verkehrsfluss weiterhin zu ermöglichen, bittet die Stadt Rostock alle Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts fahren, die Baustelle über die A19 und die Tessiner Straße zu umfahren. Der Verkehr stadtauswärts wird über die offene Spur entlang der Baustelle vorbeigeführt.

Zufahrt zur Mittelmole betroffen

Auch in Warnemünde wird in diesem Jahr gebaut und das Fernwärmenetz erweitert. Die Rostocker Straße, die zur Mittelmole führt, wird in mehreren Abschnitten erneuert. Deswegen wird es hier voraussichtlich zwischen März und Juni und dann noch einmal im September zu Sperrungen kommen. Für die geplanten Bauarbeiten in der Rostocker Straße stehen die genauen Starttermine allerdings laut Informationen aus dem Rostocker Tiefbauamt noch nicht final fest.

Bauarbeiten an der Goethbrücke bald fertig

Eine weitere Großbaustelle in Rostock kommt jedoch in diesem Jahr zu einem Ende. Die Arbeiten an der Goetheplatzbrücke sollen im Sommer 2025 beendet sein. Die Deutsche Bahn hat die Eisenbahnbrücke in den vergangenen zwei Jahren komplett erneuert. Derzeit wird der Verkehr in beiden Richtungen einspurig unter der Brücke durchgeführt. Ab Mai sollen dann alle Spuren wieder freigegeben werden. Die Straßenbahnen sollen schon ab April wieder unter der Goetheplatzbrücke wieder durchfahren können.

