Stand: 05.02.2024 06:16 Uhr Die Ergebnisse: Fuß- und Handball in MV

In der Fußball Oberliga trennten sich der FC Anker Wismar und Makkabi Berlin unentschieden mit 0:0. Ebenfalls ein Unentschieden gab es bei der TSG Neustrelitz - am Ende stand es gegen den SV Lichtenberg 1:1. In der dritten Handball-Liga haben die Frauen des Rostocker HC ihr Auswärtsspiel deutlich gewonnen. Mit 37:27 setzten sie sich gegen den BSV Sachsen Zwickau II durch. Bei den Männern hat HC Empor Rostock gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg mit 27:27 unentschieden gespielt.

