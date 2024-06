Stand: 13.06.2024 15:07 Uhr Deutsche Meisterschaft: Dreescher Werkstätten holen Gold im Boccia

Ein inklusives Team der Dreescher Werkstätten aus Schwerin hat bei dem bundesweiten Sportwettkampf der "Offenen Deutschen Meisterschaft der Lebenshilfe" in Berlin eine Goldmedaille gewonnen. Sie traten in der Disziplin "Boccia" an. Boccia ist eine Boule-Variante, bei der Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel geworfen werden müssen. Das Schweriner Team, bestehend aus drei Männern und einer Frau, war laut einer Werkstätten-Sprecherin überrascht über den eigenen Erfolg. Insgesamt haben an den Wettkämpfen in Berlin 1.500 Sportlerinnen und Sportler teilgenommen - in vier Teamsportarten und Leichtathletik-Disziplinen. Boccia ist seit 1984 auch Teil der Paralympics und wird indoor gespielt. Es ist eine Präzisionssportart, die ein hohes Maß an Koordination, Taktik und Konzentration erfordert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Menschen mit Behinderung Schwerin