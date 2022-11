Stand: 26.11.2022 08:45 Uhr Deutlich weniger Corona-Teststellen in Mecklenburg-Vorpommern

Während es Anfang 2022 noch 500 Corona-Teststellen in Mecklenburg-Vorpommern gab, waren es am 1. November 2022 nur noch 214. Begründet wird dieser Rückgang vom Gesundheitsministerium mit den rückläufigen Infektionen und der gesunkenen Nachfrage. Außerdem gibt es inzwischen auch viele andere Testmöglichkeiten in Apotheken, bei Zahnärzten, in Rehaeinrichtungen oder bei Rettungsdiensten. Über die Zahl der durchgeführten Schnelltests gab es keine Informationen, da diese vom Gesundheitsministerium nicht erfasst werden. Bei den PCR-Tests war in der Woche vom 14. bis zum 20. November ein Rückgang um 6,8 Prozent auf 15.816 Tests zu verzeichnen.

