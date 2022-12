Stand: 06.12.2022 07:38 Uhr Demonstrationen in MV: Weniger Menschen auf den Straßen

Auch an diesem Montag sind Menschen im ganzen Land auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Auflagen, die Ukraine-Politik der Regierung oder Preissteigerungen zu demonstrieren. Allerdings mit weniger Beteiligung als in den vergangenen Monaten. Die größte Versammlung fand mit 200 Teilnehmern in Waren statt. In Rostock und Neubrandenburg waren es nach Polizeiangaben etwa 150. In Greifswald, Ludwigslust und Parchim kamen etwa 100. Alle Demonstrationen verliefen störungsfrei. Eine Versammlung in Wismar war nicht angemeldet. Deswegen wurde eine Anzeige aufgenommen. Grund für die vergleichsweise geringen Teilnehmerzahlen könnte laut Polizei das Wetter gewesen sein. In Schwerin und Güstrow wurden die Demonstrationen abgesagt.

