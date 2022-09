Stand: 07.09.2022 06:39 Uhr Demonstrationen an mehreren Orten in MV

Auch am Dienstagabend wurden in mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns Demonstrationen abgehalten. In Wolgast und andernorts forderten die Teilnehmer unter anderem die Rücknahme von Sanktionen gegen Russland. Außerdem sprachen sie sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht aus. Laut Polizei beteiligten sich in Wolgast 180 Menschen an dem Protest. In Teterow waren es knapp 60 Teilnehmer. Darüber hinaus gab es Kundgebungen in Güstrow, Malchin und Neukalen. | 07.09.2022 06:39

