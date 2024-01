"Demokratie verteidigen": 1.200 Menschen demonstrieren in Stralsund Stand: 20.01.2024 07:00 Uhr In der Hansestadt sind am Freitagabend mehrere Hundert Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Ein breites Bündnis hatte dazu aufgerufen.

Auf dem Alten Markt in Stralsund haben am Abend rund 1.200 Menschen gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das hat die Polizei mitgeteilt und spricht von einem friedlichen Verlauf der Kundgebung. Angemeldet waren den Angaben zufolge 200 bis 300 Teilnehmer. Ein breites Bündnis aus Parteien, Organisationen und Vereinen hatte unter dem Motto "Demokratie verteidigen! Gegen die Deportationspläne von AfD und Co." zu der Kundgebung aufgerufen.

Weitere Demos in MV

In den kommenden Tagen sind ähnliche Demostrationen in Neubrandenburg und Greifswald geplant. In Rostock und Schwerin hatte es bereits Kundgebungen unter großer Beteiligung gegen Rechtsextremismus gegeben. Anlass ist eine Recherche über ein Treffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion, Neonazis und Unternehmern in Potsdam, die vorige Woche veröffentlich worden ist.

