Stand: 15.05.2024 09:35 Uhr Demmin: Polizisten stoppen Taxifahrer mit knapp 3,7 Promille

Am Dienstagnachmittag haben Polizeibeamte in Demmin einen offenbar stark betrunkenen Taxifahrer gestoppt. Der Mann war einem Zeugen aufgefallen, weil er, so die Polizei, "nicht ganz nüchtern wirkte". Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 3,67 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Taxifahrers und brachten ihn zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Ob der Mann im Laufe des Tages Gäste beförderte, muss noch ermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.05.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte