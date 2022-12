Stand: 21.12.2022 06:23 Uhr Demmin: Lücke in Peene-Schutzwand wegen Streit mit Anwohner

Die Bauarbeiten an der neuen Hochwasserschutzanlage in Demmin sind fast beendet. Geplant war eine knapp 1.900 Meter lange Schutzwand an der Peene. Die steht weitestgehend, eine 133 Meter große Lücke gibt es aber noch - wegen Streitigkeiten mit einem Anwohner. Es geht um eine mögliche Entschädigung, sollte es zu baubedingten Schäden seinem Haus kommen. Außerdem können die restlichen Betonarbeiten wegen des Winterwetters nicht abgeschlossen werden. Der Hochwasserschutz sei aber trotzdem durch mobile Wände gegeben, hieß es. 8,2 Millionen Euro hat das Land an den Bürgerwiesen in Demmin investiert. Durch den Bau der neuen Schutzwand werden auch 20 Hektar Grünland und Moorflächen wieder natürlich bewässert. Zuletzt hatte die Peene 2011 große Teile der Stadt überflutet.

