Stand: 12.09.2022 07:36 Uhr Dambeck: Betrunkener fährt mit Auto in Erntedankfestfigur

In Dambeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich am späten Sonntagabend ein 48-Jähriger aus Brandenburg bei einem Unfall leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist er mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit aus einer Rechtskurve geflogen. Dabei ist das Auto mit einer Erntedankfestfigur aus Stroh zusammengestoßen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der Unfallfahrer hatte einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille. | 12.09.2022 07:36

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.09.2022 | 09:30 Uhr