Dämpfer für Exporte aus MV Stand: 22.02.2025 07:45 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft hat im vergangenen Jahr weniger Geschäfte mit dem Ausland gemacht. Der Wert der Exporte ging auf etwas mehr als 9,3 Milliarden Euro zurück.

von Stefan Ludmann

Der Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern ist um rund 500 Millionen Euro im Vergleich zu 2023 geschrumpft. Das entspricht einem Minus von rund 5 Prozent. Die Wirtschaft im Land muss damit stärkere Verluste hinnehmen als im Bundesschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Ausfuhren bundesweit um 1,2 Prozent. Die Zahlen belegen auch, dass die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern kaum zum gesamtdeutschen Export beiträgt, ihr Anteil an der Gesamt-Ausfuhr macht gerade einmal 0,6 Prozent aus.

Weit hinter Süddeutschland zurück

Im Ländervergleich hat Mecklenburg-Vorpommern die rote Laterne. Länder wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen haben 25-Mal mehr exportiert. Wichtigster Abnehmer für Waren aus Mecklenburg-Vorpommern waren nach den vorläufigen Zahlen wie schon zuletzt die Niederlande, gefolgt von den USA und Polen. Gefragt waren vor allem Nahrungs- und Futtermittel, aber auch chemische Erzeugnisse.

Mehr Export als Import

Mecklenburg-Vorpommern hat trotz zurückgegangener Exporte weiterhin einen Handelsüberschuss. Das heißt, die Ausfuhren sind höher als die Einfuhren. Im vergangenen Jahr hat das Land Waren im Wert von neun Milliarden Euro importiert. Damit ist der Nordosten auch in diesem Ranking bundesweit mit Abstand Schlusslicht. Eingeführt wurden vor allem Mineralöl-Erzeugnisse, Erdöl und Erdgas. Importiert wurde aus Polen, Dänemark und den Niederlanden.

Federführend in der Außenwirtschaft ist die Staatskanzlei. Während sie 2022 noch auf einen deutlich Anstieg der Exporte verwies, hat sie die Verluste bisher nicht kommentiert.

