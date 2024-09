Dachstuhlbrand Greifswald: Polizei schätzt Schaden auf zwei Millionen Euro Stand: 04.09.2024 05:50 Uhr Über Greifswald hing am Dienstagnachmittag eine dunkle Rauchwolke. Nach ersten Informationen brannte ein Dachstuhl auf einer Baustelle in einem neuen Wohngebiet östlich der Innenstadt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

In Greifswald ist am Dienstagnachmittag das Dach eines Rohbaus in Brand geraten. Das Feuer soll bei Dachdeckerarbeiten ausgebrochen sein, verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Stadt Greifswald stand auf dem Dach eine Fläche von 20 mal 30 Metern in Flammen. Brennende Dachpappe sorgte für extrem schwarzen Rauch. Der Brand habe sich über die Versorgungsschächte des im Bau befindlichen Gebäudes ausgedehnt. Noch ist unklar, wie genau es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit Propangasflaschen, die sich auf dem Dach befanden und für Schweißarbeiten genutzt wurden. Zwei davon seien leer, die dritte noch voll gewesen. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, soll jetzt von einem Brandursachenermittler geklärt werden.

Feuerwehrmann wegen Hitze und Erschöpfung medizinisch behandelt

Die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr Greifswald war mit 45 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort, um Glutnester im Gebäude zu löschen. Im Einsatz waren zwei Drehleitern, ein Tanklöschfahrzeug, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein mittleres Löschfahrzeug sowie ein Wechsellader. Außerdem wurden die Feuerwehren durch Polizei, Rettungsdienst und Vertreter der Baufirma vor Ort unterstützt. Bei den Löscharbeiten sei am Nachmittag ein Feuerwehrmann wegen Erschöpfung aufgrund der Hitze an den Rettungsdienst übergeben worden. Zudem würden derzeit noch die einzelnen Stockwerke kontrolliert. Nach Angaben der Polizei beträgt die Schadenshöhe rund zwei Millionen Euro.

Rauchwolke folgte auf lauten Knall

Die Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald hatte am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich dazu aufgerufen, im Bereich An den Wurthen/Hafenstraße Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Diese Warnung ist mittlerweile aufgehoben. Anwohner berichteten, am frühen Nachmittag einen lauten Knall gehört zu haben. Daraufhin seien die schwarzen Rauchschwaden aufgestiegen.

