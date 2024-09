Dachstuhlbrand: Dunkle Rauchschwaden über Greifswald Stand: 03.09.2024 15:14 Uhr Über Greifswald hing am Nachmittag eine dunkle Rauchwolke. Nach ersten Informationen brannte ein Dachstuhl auf einer Baustelle in einem neuen Wohngebiet östlich der Innenstadt.

In Greifswald hat das Dach eines Rohbaus am Ryck Feuer gefangen. Der Brand soll bei Dachdeckerarbeiten ausgebrochen sein. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Nach Angaben der Stadt Greifswald stand auf dem Dach eine Fläche von 20 mal 30 Metern in Flammen. Brennende Dachpappe sorgte für extrem schwarzen Rauch.

Fenster und Türen geschlossen halten

Die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr Greifswald sind im Einsatz. Zur Zeit laufen noch Restlöscharbeiten, wie die Einsatzleitung mitteilte. Die Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat dazu aufgerufen, im Bereich An den Wurthen/Hafenstraße Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Anwohner berichten, am frühen Nachmittag einen lauten Knall gehört zu haben. Daraufhin sind die schwarzen Rauchschwaden aufgestiegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald