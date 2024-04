Stand: 23.04.2024 05:45 Uhr Dabel: Demonstration gegen geplante Geflüchtetenunterkunft

Am Montagabend haben rund 170 Menschen in Dabel (Ludwigslust-Parchim) gegen eine geplante Geflüchtetenunterkunft demonstriert. Der Landkreis will dort in einer ehemaligen Kaserne ab Januar mehr als 500 Geflüchtete unterbringen. Das seien im Verhältnis zu den 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde deutlich zu viele, so die Organisatorin des Protests. Man sei nicht ausländerfeindlich, aber man wolle keine Konflikte in Dabel. Die Demonstrierenden versammelten sich auf dem Sportplatz des SV Dabel und starteten dann einen vier Kilometer langen Protestspaziergang durch den Ort. Laut Polizei verlief der Abend friedlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim