Stand: 13.09.2023 14:07 Uhr DLRG: Weniger Badetote in MV als im Vorjahr

Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet in diesem Sommer weniger Badetote als im Vorjahr. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind einschließlich dem vergangenen Wochenende bislang 13 Menschen ertrunken. 2022 waren zu diesem Zeitpunkt schon 15. Wie die DLRG weiter mitteilt, gibt es in ganz Deutschland in diesem Jahr weniger Badetote. Nur im Corona-Jahr 2021 waren in den vergangenen zehn Jahren noch weniger Menschen ertrunken. Die meisten Menschen ertrinken laut der heute veröffentlichten DLRG-Statistik in Seen, Teichen, Flüssen und Kanälen.

