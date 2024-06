Stand: 09.06.2024 17:17 Uhr Crivitz: Gartenlaube abgebrannt, weiteres Gebäude fängt Feuer

Am Nachmittag ist in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Gartenlaube abgebrannt. Ein daneben stehendes Gebäude fing ebenfalls Feuer. Dieser Brand konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kühlschrank verursacht worden sein.

