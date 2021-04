Corona: Fragen und Antworten zu Schnelltests und Selbsttests

Ein Schnelltest wird ausschließlich von geschultem Personal durchgeführt. Dabei wird ein Abstrich - tiefer als beim Selbsttest - im Nasen- oder Rachenraum vorgenommen. Ein Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten vor. Die getestete Person erhält danach einen schriftlichen Nachweis. Darin steht wer, wann, bei wem und mit welchem Ergebnis getestet wurde. Seit dem 8. März hat jeder in Deutschland Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Die Landesregierung spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Bürgertest.

Schnelltests beim Arzt, in der Apotheke, in Kliniken oder in einem anderem Testzentrum sind kostenlos. Der Bund übernimmt laut nationaler Teststrategie die Kosten.

Eine Liste aller Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf den Internetseiten der Landesregierung. Grenzpendler können sich in speziellen Zentren in Ahlbeck auf Usedom und in Linken testen lassen.

Jeder Bürger darf sich einmal pro Woche kostenlos in einem Testzentrum testen lassen. Ein Selbsttest ist jederzeit möglich.

Selbsttests oder auch Laientests gehören - genauso wie die Schnelltests - zu den Antigentests. Selbsttests können von jeder Privatperson selbstständig durchgeführt werden. Dem Selbsttest liegt eine ausführliche Anleitung bei, die die exakte Anwendung beschreibt. Der Abstrich wird möglichst weit in der Nase entnommen, mit einer beigelegten Flüssigkeit vermischt und auf ein markiertes Feld des Tests getropft. Die richtige Anwendung entscheidet erheblich über die Zuverlässigkeit des Ergebnisses. Weitere Informationen Selbsttest oder Schnelltest? Teststrategie in MV wirft Fragen auf In MV bleiben viele Geschäfte trotz steigender Infektionszahlen offen - aber nur mit negativem Schnelltest-Ergebnis. Doch was zählt als Test? mehr

Ein Selbsttest kostet in Apotheken, Drogerien, Supermärkten oder online in der Regel zwischen fünf und zehn Euro.

Selbsttests werden in Apotheken, Drogerien, Supermärkten und online verkauft. Einige Dienstleister haben außerdem Selbsttests für ihre Kunden beschafft und bieten diese direkt vor Ort an.

Bei einem Schnelltest ist das Ergebnis 24 Stunden lang gültig. Das Ergebnis eines Selbsttests gilt nur unmittelbar dort, wo er auch durchgeführt wurde - beispielsweise beim Friseur. Für anschließende Termine - beispielsweise im Kleidungsgeschäft -muss dann ein neuer Selbsttest nach dem Vier-Augen-Prinzip gemacht werden.

Ein Test ist in folgenden Bereichen verpflichtend: Terminshopping, bei körpernahen Dienstleistern (Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoo-Studios o.ä.), in Museen und Kultureinrichtungen, bei geschäftlichen Reisen, bei Fahrstunden sowie Theorieunterricht in Fahrschulen, bei zugelassenen Veranstaltungen wie Berufsorientierungsmessen oder Parteitagen.

Kein Test ist in folgenden Bereichen nötig: Supermärkte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkaufsstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Großhandel, Gartenbaucenter, Buchhandlungen, Baumärkte, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Post, Reinigungen, Waschsalons, Bus und Bahn, Außenbereiche von Zoos und Tierparks, Physiotherapien, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Psychotherapeutenpraxen.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt die verschärfte Testpflicht seit dem 6. April. In der Hansestadt Rostock greifen die Regeln erst ab dem 10. April.

Überall dort, wo geschultes Personal Tests durchführt, muss im Anschluss eine Testbescheinigung ausgestellt werden. Die Bescheinigung kann ausgedruckt übergeben oder digital verschickt werden. Die Testbescheinigung muss folgende Angaben enthalten: Ort und Name der Teststelle, Datum und Uhrzeit des Abstrichs, Name und Anschrift der getesteten Person, Testergebnis, Art und Name des Tests. Das entsprechende Blanko-Formular ist in der Landesverordnung enthalten (S. 302): https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/GVOBl.%20Nr.%2019%20v.%202.4.2021.pdf

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter testen lassen, müssen auf Wunsch eine Testbescheinigung ausstellen. Diese hat eine Gültigkeit von 24 Stunden ab dem Zeitpunkt des Tests.

Die Testpflicht gilt auch für Kinder. Anders als bei der Maskenpflicht spiele das Alter der Kinder bei der Testpflicht keine Rolle, so das Gesundheitsministerium. Überall dort, wo Erwachsene einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, gelte das auch für Kinder. Diese Regelung entspreche der Corona-Landesverordnung. Dort sind alle Regeln zu den Tests altersunabhängig verfasst worden.