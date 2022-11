Stand: 28.11.2022 06:42 Uhr Carlsruhe: Mann fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein 74-Jähriger ist zwischen Carlsruhe und Alt Steinhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Sonntagabend auf der Landstraße 182, als er nach einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam und dort mit einem Baum kollidierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde der Mann schwer verletzt, er wurde in eine Klinik in Rostock gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

