CDU MV bestimmt Amthor mit 96,6 Prozent für Landesliste Stand: 14.12.2024 13:41 Uhr In rund zehn Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Landes-CDU geht mit ihrem Generalsekretär Amthor als Spitzenkandidat in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf.

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonnabend in der Rostocker Stadthalle zu ihrer Landesvertreterversammlung zusammengekommen und hat über ihre Landesliste zur Wahl des Deutschen Bundestages am 23. Februar entscheiden. Philipp Amthor bekam bei der Landesvertreterversammlung 96,6 Prozent Zustimmung. Er erhielt 140 von 146 abgegebenen Stimmen sowie fünf Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der 32-Jährige ist Generalsekretär der Landes-CDU und Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag.

CDU will Migration besser steuern

Amthor forderte einen Politikwechsel in Deutschland - die Ampel-Regierung habe die Wirtschaft in Deutschland ruiniert. Der Staat müsse wieder funktionieren, auch mit einer Steuerung der Migration. Amthor will Menschen an der Außengrenze zurückweisen lassen, auch das Bürgergeld will er zugunsten einer neuen Grundsicherung abschaffen. Leistung müsse sich wieder lohnen, sagte er. Eine deutsche Leitkultur müsse eine "Orchideenpolitik für Minderheiten ersetzen", so Amthor.

Auf Platz 2 hat die Union die Abgeordnete Simone Borchardt aus Nordwestmecklenburg gewählt. Der Ex-Junge-Union-Landeschef Georg Günther setzte sich auf Platz 3 gegen gegen den Schweriner Abgeordneten Dietrich Monstadt durch.

Philipp Amthor zuvor als Direktkandidat bestätigt

Amthor wurde Mitte Oktober bei einer Mitgliederversammlung mit 95,3 Prozent der Stimmen zum dritten Mal in Folge als CDU-Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) nominiert. Als Generalsekretär der Landes-CDU organisiert er den Wahlkampf mit. Nach einem möglichen Wahlsieg der Union im Bund wird er bereits für höhere Ämter gehandelt, beispielsweise als parlamentarischer Staatsekretär im Innenministerium.

