Stand: 21.10.2022 05:16 Uhr Buschhof: Unfall nach Vorfahrtsfehler - drei Personen verletzt

Bei einem Unfall in Buschhof (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag drei Menschen aus Brandenburg verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 64-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden Insassen des anderen Autos - ein 32-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin - kamen verletzt in eine Klinik nach Neuruppin. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

