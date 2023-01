Stand: 09.01.2023 13:22 Uhr Burow: Autofahrerin übersieht Transporter - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Burow nördlich von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Morgen der 37-jährige Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Er musste in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ihn eine 67-jährige Autofahrerin übersehen - deshalb kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Transporter landete innerhalb der Ortschaft im Graben und kippte auf die Seite. Die 67-Jährige wurde ebenfalls verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 09.01.2023 | 13:00 Uhr