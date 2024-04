Stand: 16.04.2024 14:14 Uhr Bund will flächendeckendes Schnellladenetz finanzieren

Mecklenburg-Vorpommern soll vom Bund finanzierte Schnellladesäulen für E-Autos bekommen, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Jesse am Montag. Damit solle die Möglichkeit für Touristen geschaffen werden, das Land mit E- Autos bereisen zu können. Zudem könne so auch für Einwohner der Umstieg auf E-Mobilität attraktiver werden. Bisher gibt es den Angaben zufolge 1359 öffentliche Ladepunkte, davon 381 Schnellladepunkte. Geplant sind Schnellladesäulen auf Rügen, in Grevesmühlen, Boizenburg, Goldberg, Waren, Pasewalk und Wolgast.

