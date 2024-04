Stand: 23.04.2024 10:24 Uhr Bützow: Deutsche Fernsehlotterie spendet 77.000 Euro an Tafel

Die Bützower Tafel (Landkreis Rostock) hat eine Spende in Höhe von 77.000 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Personal, Ausstattung, Lebensmittelgutscheine sowie ein dringend benötigter Transporter sollen davon finanziert werden, heißt es von den Spendern. Die Bützower Tafel gibt es seit 1997. Nach Angaben des Vereins sortieren ehrenamtliche Helferinnen und Helfer monatlich bis zu zehn Tonnen Lebensmittel und versorgen 150 Haushalte in Bützow und Schwaan. Die Lotterie hat eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr 14 Projekte in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Gesamtsumme von rund zwei Millionen Euro gefördert.

