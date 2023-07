Brand im Eisenbahnmuseum - Schweriner Bahnhof wieder freigegeben Stand: 21.07.2023 20:10 Uhr Nach dem Brand im Eisenbahnmuseum in Schwerin ist offenbar ein hoher Schaden entstanden. Zahlreiche historische Loks wurden zerstört. Am Abend wurde der Bahnhof für Züge wieder freigegeben.

Der Brand im Eisenbahn- und Technikmuseum Schwerin, der zu einer mehrstündigen Sperrung des benachbarten Hauptbahnhofs geführt hat, ist am Abend gelöscht worden. Seit 18.45 Uhr sei der Bahnhof wieder freigegeben, die Züge hielten wieder zum Ein- und Aussteigen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Wie die Feuerwehr dem NDR mitteilte, haben starke Rauchentwicklungen die Löscharbeiten erschwert. Alle Freiwilligen Feuerwehren Schwerins waren alarmiert, um die Berufsfeuerwehr bei dem Einsatz zu unterstützen, sagte Stefan Jacobi, Chef der Schweriner Berufsfeuerwehr, bei NDR MV Live. Zudem seien weitere Kräfte aus den Landkreisen angefordert worden. 120 Einsatzkräfte waren am Brandort. Menschen wurden nicht verletzt.

Ruß und Rauch über der Stadt

Die Feuerwehr hatte Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Außerdem sollten Anwohner keine verschmutzten Gegenstände anfassen und sich - wenn nötig - gründlich die Hände waschen.

Umfangreiche Sammlung im Eisenbahnmuseum

Das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum wurde 2006 gegründet und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks direkt am Schweriner Hauptbahnhof. Das Hauptgebäude der Ausstellung bildet die ehemalige Lokwerkstatt. Das Museum zeigt eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte und Entwicklung der Eisenbahn, besonders in Mecklenburg. So stehen dort historische Lokomotiven, die nie wieder beschafft werden können, hieß es vom Betreiberverein. Hierzu gehört auch die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands, die auf der Denkmalliste der Landeshauptstadt steht.

