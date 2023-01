Stand: 01.01.2023 07:34 Uhr Boltenhagen: Traditionelles Neujahrsbaden mit Musik

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag wieder das traditionelle Neujahrsbaden statt. Ab 11 Uhr beginnt die Feierlichkeit mit Musik. Ab 13 Uhr geht dann ab in die kalte Ostsee. Am Abend findet außerdem ein Neujahrskonzert im Festsaal statt. Vienna Dreams in Hollywood bringt amerikanische Filmmusik der 20er und 50 er Jahre, Musik aus der Wiener Klassik und Werke von Gershwin und Strauss nach Boltenhagen. Beginn ist um 17 Uhr.

