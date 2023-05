Stand: 22.05.2023 05:13 Uhr Boizenburg: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 39-Jährige sei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so die Polizei. Der Verunglückte wurde am Nachmittag durch Zufall von einem vorbeikommenden Autofahrer gefunden. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Im Nordosten hat es seit Beginn der Motorradsaison im April bereits mehrere schwere Motorradunfälle gegeben.

