Blutspur am Hafen: Polizei in Ueckermünde sucht Zeugen Stand: 15.10.2024 13:54 Uhr Am Dienstagmorgen entdeckten Passanten eine große Blutlache am Hafenbecken und informierten die Polizei. Die sucht jetzt nach einem Schwerletzten.

Gegen 7.30 Uhr hat ein Hinweisgeber die Polizei in Ueckermünde über eine große Blutlache und eine Blutspur informiert. Diese befanden sich auf dem Weg an der Kaimauer des Hafenbeckens und waren noch relativ frisch, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst deuten die Spuren laut Polizei darauf hin, dass eine Person schwer verletzt worden sein muss. Die Polizei führt deshalb in Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Feuerwehr derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen an Land und auf dem Wasser durch. Dabei kommen Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund und Helfer des Seenotrettungsdienstes zum Einsatz.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auch auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen, die etwas beobachtet haben, oder Hinweise zu einer blutenden verletzten Person in Ueckermünde geben können. Möglicherweise hat auch jemand einer verletzten Person geholfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Nummer 039771-82224, bei der Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



