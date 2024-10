Rätsel um Blutspur gelöst: 71-Jähriger hielt Behandlung für unnötig Stand: 16.10.2024 18:58 Uhr Die Polizei hat den Mann gefunden, der sich im Hafen von Ueckermünde verletzte. Seit Zeugen die Beamten am Dienstagmorgen über eine größere Blutlache dort informiert hatten, waren die Ermittler auf der Suche.

Der Hinweis eines Zeugen führte letztendlich zur Aufklärung des Rätsels um eine Blutlache im Hafen von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Am Dienstagmorgen hatte ein Hinweisgeber die Polizei über eine große Blutlache und eine Blutspur an der Kaimauer des Hafenbeckens informiert. Seither hatten Ermittler nach einer schwer verletzten Person gesucht, auch Taucher waren zum Einsatz gekommen.

71-Jähriger hielt ärztliche Behandlung für unnötig

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich am Mittwoch schließlich ein Zeuge und teilte den Beamten mit, dass er Angaben zur gesuchten Person machen könne. Demnach stammte das Blut von einem 71-jährigen Deutschen. Die Beamten suchten dessen Adresse auf, wo sie schon vor Betreten seiner Wohnung weitere Blutspuren im Hausflur fanden. Der Mann öffnete den Beamten die Tür. Er hatte Wunden am Kopf und gab an, dass er sich die Verletzungen zugezogen hatte, als er am Vortag im Hafen gestürzt sei. Eine ärztliche Behandlung hielt der Verletzte nicht für notwendig.

Auch Taucher an größerer Suchaktion beteiligt

Nachdem die Behörden informiert waren, konnten sie schnell feststellen, dass das Blut am Hafenbecken von einem Menschen stammte. Es handelte sich um eine "sehr große Menge" von etwa einem Liter. "Und wenn jemand so viel verliert, dann ist das selbst für Erwachsene schon lebensgefährlich", sagte ein Sprecher zu NDR MV am Mittwoch. Es habe einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, zunächst sei aber nichts Handfestes dabei gewesen. Feuerwehrtaucher suchten schon am Dienstag das Hafenbecken nach einer Person ab, die dort möglicherweise hineingefallen war. Am Mittwoch erwogen die Einsatzkräfte, das Becken erneut von Polizeitauchern absuchen zu lassen. Auch die Krankenhäuser in der Region waren schon am Dienstag überprüft worden.



Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald