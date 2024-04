Blue Punisher: Urteil erwartet nach Drogentod einer 13-Jährigen Im Juni vergangenen Jahres starb eine 13-Jährige aus Altentreptow an der Droge "Blue Punisher". Heute muss sich ein 17-jähriger mutmaßlicher Drogendealer vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten.

In Neubrandenburg steht heute ein 17-jähriger mutmaßlicher Drogendealer vor dem Jugendschöffengericht. Er soll vor rund zehn Monaten einem 13-jährigen Mädchen aus Altentreptow in drei Fällen Ecstasy-Pillen verkauft haben, eine der Pillen habe zum Tod des Kindes geführt, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Die Pille der Sorte "Blue Punisher" sei hoch dosiert gewesen. Nach der Einnahme war das Mädchen bewusstlos geworden, wurde in eine Klinik eingeliefert und verstarb dort an einer Hirnschwellung.

Fall vor Jugendschöffengericht

Laut eines Gutachtens gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Todesursache und dem Konsum des Ecstasy-Pille. Eine Anklage des 17-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, so die Staatsanwaltschaft. Verhandelt wird die Strafsache vor dem Jugendschöffengericht in Neubrandenburg und ist von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ein Urteil wird noch heute erwartet.