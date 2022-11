"Blitzer"-Anhänger durch Brand zerstört - 160.000 Euro Schaden

Stand: 30.11.2022 06:16 Uhr

In Dierhagen bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend ein zur Geschwindigkeitsüberwachung aufgebauter Anhänger in Flammen aufgegangen.