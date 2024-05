Blaue Flagge für 27 Badestellen und fünf Bootshäfen in MV Stand: 24.05.2024 15:08 Uhr 27 Badestellen und fünf Bootshäfen aus dem Land sind in Wustrow mit der Blauen Flagge ausgezeichnet worden, mehr als irgendwo sonst in Deutschland. Viele tragen das Qualitätssiegel schon seit Jahrzehnten.

Besonders umweltbewusste Badestellen und Freizeithäfen sind an der Blauen Flagge zu erkennen. Mecklenburg-Vorpommern gehöre im Bereich der Badestellen zu den Spitzenreitern bei der Vergabe dieses Umweltsymbols, so Tourismusstaatssekretär Jochen Schulte am Freitag bei der Vergabe im Ostseebad Wustrow, das die Auszeichnung zum 25. Mal erhielt.

Qualitätssiegel wurde 1987 in Deutschland eingeführt

Heiligendamm und Bad Doberan waren vor 29 Jahren die ersten in Mecklenburg-Vorpommern, die sich der Umwelt-Zertifizierung unterzogen und die Flagge bekommen haben. Kühlungsborn, Warnemünde und Wustrow gehören ebenfalls zu den Pionieren - im Gegensatz zu Schleswig Holstein, wo bis heute keine einzige Badestelle ausgezeichnet wurde. Als das Qualitätssiegel 1987 in Deutschland eingeführt wurde, galt es zunächst nur für Küstenorte. Später, als das Binnenland mit dazu kam, waren Touristiker aus Krakow am See sofort zur Stelle - und sind mittlerweile seit 26 Jahren ununterbrochen dabei geblieben. Zu den ausgezeichneten Bootshäfen gehören unter anderem Kühlungsborn und Barth.

Hohe Standards für Gütesiegel

Zu den Kriterien der "Blauen Flagge" gehören eine ausgezeichnete Badewasserqualität sowie hohe Standards im Umweltmanagement. Die Natur muss sowohl in der Umgebung als auch im Strandbereich gut erhalten und geschützt sein. Bei Sportboothäfen sind neben der Reinigung des Hafens und der Abfallentsorgung auch Sicherheitsaspekte entscheidend.

