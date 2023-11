Bis 2041: Zugstrecke RE1 wird weiter von DB Regio betrieben Stand: 27.11.2023 17:42 Uhr Die meist befahrene Zugstrecke des Landes - die Linie RE1 von Rostock über Schwerin nach Hamburg - wird auch in Zukunft von DB Regio betrieben. Das haben die Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig Holstein und Hamburg entschieden.

Die beliebte Regionalzugstrecke RE1 von Hamburg über Schwerin nach Rostock wird bis 2041 von der DB Regio bedient. In einem seit Oktober 2022 laufenden Vergabeverfahren wurde ein Betreiber ab Dezember 2027 für eine Laufzeit von 14 Jahren gesucht. Jetzt fiel die Entscheidung der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Dies hat das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Strecke ist Teil des Teilnetzes Ostsee-Alster. Zwei Bieter hatten Angebote vorgelegt.

Zwei neue Linien ab Ende 2029

Die DB Regio ist der aktuelle Betreiber der Strecke und so soll es künftig auch bleiben. Allerdings soll es einige Neuerungen geben. So sind zwei neue Linien geplant: Ab Ende 2029 eine Direktverbindung zwischen Rostock und Lübeck - die neue RE2. Und darüber hinaus eine RE4, die zwischen Schwerin und Lübeck verkehren soll. Diese Züge sollen alle zwei Stunden fahren. Zwischen Hamburg und Büchen sollen die Züge dann öfter und auch Nachts fahren. Außerdem will die DB Regio künftig zum Teil längere Züge einsetzen, in denen mehr Passagiere Platz finden. Derartige Züge können derzeit an vielen Bahnsteigen in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht halten, weil die Bahnsteige dafür zu kurz sind.

