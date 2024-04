Stand: 02.04.2024 11:38 Uhr Binz: Papiercontainer angezündet - Rettungswache beschädigt

Am Gebäude der Rettungswache in Binz auf Rügen ist durch den Brand eines Papiercontainers ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Zwar konnte die Feuerwehr laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern, die Schäden an der Fassade des Gebäudes seien aber erheblich. Bei der Anfahrt bemerkten die Feuerwehrleute in der Nähe einen weiteren brennenden Papiercontainer. Hier wie auch in zwei anderen Fällen konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

