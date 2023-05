Bilanz zu Verfahren wegen Corona-Verstößen in MV Stand: 21.05.2023 09:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern verhängten die Kommunen 1,2 Millionen Euro Bußgelder, die meisten Verfahren gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind die meisten Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verhängt worden. Nach Angaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern gab es von 2020 bis 2023 in dem Landkreis 4.000 Verfahren. Auch die Summe der verhängten Bußgelder war mit rund 457.000 Euro am höchsten. Nach früheren Angaben des Landkreises handelte es sich am häufigsten um Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und die zwischenzeitlich verbotene Einreise von Auswärtigen.

Kleine Anfrage der AfD

Im gesamten Bundesland sind knapp 7.500 Verfahren eingeleitet und rund 1,2 Millionen Euro Bußgelder verhängt worden. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD hervor. In Schwerin wurden demnach bis einschließlich 2023 gut 282.000 Euro Bußgelder verhängt, in Rostock waren es 220.000 Euro. Die wenigsten Bußgelder verhängte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit rund 4.800 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.05.2023 | 12:00 Uhr