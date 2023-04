Stand: 27.04.2023 14:58 Uhr Beste Schülerzeitungen in MV gekürt

Die Gewinner des diesjährigen Schülerzeitungswettbewerbs sind am Donnerstag in Rostock gekürt worden. Demnach ist bei den Grundschulen die "New Stork" die beste Schülerzeitung in MV. Sie gehört zur Storchenschule Cammin (Landkreis Rostock). Bei den Regionalschulen hat die "Gingster Welle" den Sieg nach Gingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) geholt. Die "Innenhof" vom Innerstädtischen Gymnasium Rostock ist in diesem Jahr die beste Schülerzeitung unter den Gymnasien. Bei den Förderschulen ist es die "Blind Date" vom Förderzentrum "Sehen" in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg). Alle vier Gewinner bekommen für ihre Leistungen ein Preisgeld in Höhe von 450 Euro. Darüber hinaus wurden am Donnerstag auch zwei Förderpreise vergeben, die mit einem Preisgeld von 150 Euro dotiert sind. Sie gehen an die Zeitung "Skorpion" der Werkstattschule in Rostock und an die Zeitung "Lichtblick" des Gymnasiums Sanitz (Landkreis Rostock).

