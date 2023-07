Stand: 06.07.2023 18:32 Uhr Bei Brandshagen: Polizei stoppt Raser

Auf der B105 in Höhe Brandshagen hat die Polizei am Mittwoch ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 228 km/h gemessen. Am Steuer saß ein Autofahrer aus Polen. Der 37-Jährige hatte das zivile Polizeifahrzeug trotz durchgezogener Linie überholt. Danach sei er auf der Bundesstraße 96 weiter in rücksichtsloser Weise gefahren und habe andere Autofahrer durch zu dichtes Auffahren genötigt, so die Beamten. Der Mann konnte schließlich bei Prohn gestoppt werden und ist seien Führerschein nun los. Gegen ihn wird wegen der Teilnahme an einem verbotenen Fahrzeugrennen, Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

