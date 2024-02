Stand: 12.02.2024 05:16 Uhr Bei Altentreptow: Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

In Golchen bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Montag eine Scheune abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war in der Scheune Brennholz gelagert, aber auch technische Geräte und Kleinkrafträder. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow, Burow-Weltzin, Golchen, Kölln und Werder waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

