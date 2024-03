Bauernverband MV hat gewählt: Karsten Trunk neuer Präsident Stand: 22.03.2024 12:59 Uhr Der neue Bauernpräsident von Mecklenburg Vorpommern heißt Karsten Trunk. Der 57-Jährige folgt auf Detlef Kurreck, der nicht erneut antrat.

Karsten Trunk, der langjährige Vorsitzende des Demminer Bauernverbandes, ist beim Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock) zum Präsidenten des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Er übernimmt das Amt von Detlef Kurreck. Da Kurreck nach acht Jahren abtrat und auch Vizepräsidentin Heike Müller nicht mehr zur Verfügung steht, wurde am Freitag ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt. Trunk erhielt 118 von 126 Stimmen.

Trunk: "Junge Generation unterstützen"

Der Geschäftsführer des Görminer Landwirtschaftsbetriebes "Peenetal" GmbH & Co. KG wird nun für vier Jahre an der Spitze des Verbandes stehen. Im Rahmen seiner Kandidatur hatte er angekündigt, sich "für zukunftsfähige Rahmenbedingungen in der deutschen Landwirtschaft einzubringen und damit eine junge Generation von exzellent ausgebildeten Landwirten bei der Übernahme der Höfe zu unterstützen." Der Bauernverband MV zählt 15 Kreis- und Regionalverbände und rund 1.800 Mitgliedsbetriebe, die zwischen einem und 3.000 Hektar Fläche bewirtschaften.

