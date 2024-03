Bauarbeiten: Keine Züge zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg Stand: 25.03.2024 05:50 Uhr Die Deutsche Bahn hat mit Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Stralsund und Neustrelitz begonnen. Zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz werden deswegen von heute an die Züge durch Busse ersetzt.

Zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz soll ein neuer Bahndamm gebaut werden. Außerdem will die Deutsche Bahn ein neues Entwässerungssystem einrichten und den Untergrund auf rund zehn Kilometern Länge komplett neu auftragen. Bis voraussichtlich Ende Mai fahren auf der Strecke keine Züge. In der Zwischenzeit müssen Reisende dort auf Busse umsteigen.

Weiter Fahrplanänderungen bis Sommer

In Neubrandenburg, Altentreptow und Sternfeld werden zudem elektronische Stellwerke gebaut. Außerdem sollen mehrere Stationen modernisiert und barrierefrei gestaltet werden. Deshalb ist auf der Linie des Regionalexpress 5 zwischen Stralsund und Neustrelitz bis August immer wieder mit Fahrplanänderungen zu rechnen. Reisende müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Fahrräder und Kinderwagen können in den Bussen nur in begrenzter Anzahl mitgenommen werden.

Weitere Informationen Bahn und GDL verhandeln wieder - vorerst keine Streiks mehr Beide Tarifpartner sind zuversichtlich, kommende Woche ein Ergebnis präsentieren zu können. Die Verhandlungen seien intensiv, aber konstruktiv. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2024 | 06:30 Uhr