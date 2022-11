Stand: 27.11.2022 18:09 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren gegen Heidelberg

Die Rostock Seawolves haben ihre vierte Niederlage in Folge in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held unterlag am Sonntag in der heimischen Stadthalle dem MLP Academics Heidelberg nach einer dramatischen Schlussphase mit 84:91 (41:43). Nach acht Spieltagen kommt der Verein auf eine ausgeglichene Bilanz und steht auf Platz neun der Tabelle. Bester Werfer beim Aufsteiger war Jordan Roland (17).

